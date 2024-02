A carregar o vídeo ...

José Pedro Pereira da Costa é apresentado às 18 horas desta quinta-feira como o nome proposto pelo candidato à presidência do FC Porto, André Villas-Boas, para a liderança da pasta das finanças dos dragões. O antigo administrador da NOS já se encontra na sede de campanha de Villas-Boas, nas quais são apresentadas também, num ecrã, a análise às contas do FC Porto e as propostas da lista para o futuro.