José Peseiro abraça treinador adversário antes de... protestar com o árbitro

A carregar o vídeo ...

Bolívia e Venezuela defrontaram-se esta quinta-feira em La Paz, num jogo de qualificação para o Mundial'2022 no qual se viu uma cena ao intervalo digna do nome da cidade onde a partida foi disputada... Tudo porque, na hora de protestar com o árbitro, o português José Peseiro e o técnico rival César Farias optaram por se abraçar antes de se dirigir ao juiz. Aliás, o árbitro até parece ter convidado ambos para se cumprimentarem posterior... e de lá saiu mais um abraço!