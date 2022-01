A carregar o vídeo ...

José Sá celebrou esta segunda-feira o seu 29.º aniversário e Raquel Jacob, namorada do guarda-redes português do Wolverhampton, partilhou nas redes sociais alguns momentos dessa data especial, que contou com a presença de vários colegas de equipa e que até teve direito a... karaoke. (Vídeo: Instagram Raquel Jacob)