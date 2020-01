José Semedo critica Sporting: «Tenho a certeza que Benfica e FC Porto teriam aceitado mudar a data»

A carregar o vídeo ...

Em entrevista a Record, José Semedo criticou a postura do Sporting ao não aceitar adiar o jogo com o V. Setúbal, quando o plantel sadino foi 'atacado' por um vírus. E disse acreditar que Benfica e FC Porto teriam tido atitudes diferentes. Uma entrevista para ler esta sexta-feira na edição impressa de Record e ainda para ler e ver no Record Premium, também amanhã!