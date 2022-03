A carregar o vídeo ...

Josué abriu caminho à vitória do Legia Varsóvia, esta quarta-feira, diante do Górnik, inaugurando o marcador no triunfo por 2-0 que garantiu o apuramento da sua equipa para as meias-finais da Taça da Polónia. Isto no dia em que completou 400 jogos como profissional.