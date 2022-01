A carregar o vídeo ...

Jota assistiu, em cima do minuto 90, para a vitória (1-0) do Celtic Glasgow sobre o Dundee United, em jogo da 24.ª jornada do campeonato escocês de futebol e que serviu para a formação da casa aproximar-se do topo da tabela. No final do jogo, o avançado português cedido pelo Benfica dirigiu-se até aos adeptos e celebrou de forma bem efusiva.