A carregar o vídeo ...

Diogo Jota fez esta terça-feira a antevisão do jogo com a Turquia (quinta-feira, às 19H45), encontro do playoff para o Mundial'2022. Questionado sobre a possibilidade de Portugal falhar o acesso à competição e se isso poderia significar a saída de Fernando Santos, o avançado garantiu que o foco está apenas em carimbar um lugar no Qatar.