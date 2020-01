Depois de ter marcado no empate na Covilhã, Jota voltou este sábado a fazer o gosto ao pé pelo Benfica, agora num belo momento individual diante do V. Setúbal. Um golo que de pouco servirá às águias, que apesar de estarem a vencer devem falhar a 'final four' da Taça da Liga em face do resultado no outro jogo do grupo.