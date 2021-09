Jota fez assim o seu primeiro golo pelo Celtic

A carregar o vídeo ...

Jota estreou-se a marcar pelo Celtic, que se qualificou para as meias-finais da Taça da Liga da Escócia ao derrotar (3-0) o Raith Rovers, clube que compete no 2º escalão. O extremo emprestado pelo Benfica até ao final da temporada inaugurou o marcador no Celtic Park aos 26 minutos. O luso desmarcou-se e surgiu nas costas dos defesas, não perdoando na cara de MacDonald após um grande passe de McCarthy. Além do Celtic, apuraram-se para as semi-finais da competição o Rangers, o St. Johnstone e o Hibernian.