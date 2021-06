Jota ficou sozinho no relvado após derrota na final do Europeu Sub-21

A carregar o vídeo ...

Os jogadores portugueses estavam inconsoláveis no final e muitos deles contiveram as lágrimas a custo. Assim que o troféu foi entregue à Alemanha, a equipa nacional recolheu ao balneário, mas Jota acabou por regressar poucos minutos depois.

Já com as bancadas vazias e só com a formação germânica ainda a festejar a conquista, o avançado colocou-se no centro de uma das balizas, completamente sozinho, a analisar a derrota sofrida no jogo decisivo.

O jovem extremo, de 22 anos, é um dos elementos que vai deixar esta equipa de sub-21 e, como é natural, gostava de ter-se despedido com uma vitória.