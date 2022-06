A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional realizou esta quarta-feira o último treino tendo em vista o duelo de amanhã (19h45) com a Espanha da 1.ª jornada da Liga das Nações. Fernando Santos contou com todo o grupo disponível no relvado - à exceção de Vitinha, positivo à Covid-19 -, depois dos regressos de Diogo Jota e Rafael Leão, que ontem fez trabalho de ginásio.