Jota voltou aos relvados esta segunda-feira, na vitória caseira do Celtic sobre o Hibernian (2-0), e apesar de só ter entrado na partida aos 82 minutos, por estar a recuperar de lesão, teve direito a um novo cântico por parte dos adeptos, que não esqueceram as boas exibições do extremo português e se mostraram entusiasmados com o regresso da "superestrela portuguesa". (Vídeo: Twitter)