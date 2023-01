Jovem árbitro agredido em jogo de futsal da 1.ª Divisão da AF Porto

A carregar o vídeo ...

Fabiano Soares, jogador do Bairro de São Roque Lameira, agrediu, no sábado, o árbitro Diogo Mota, no jogo frente ao Junqueira, a contar para a 1.ª Divisão de futsal da AF Porto. Aos 15' da 2.ª parte, o árbitro de 19 anos expulsou o jogador, que partiu para a agressão. Vários elementos conseguiram afastá-lo, mas este voltou a insistir e agrediu novamente o juiz. O agressor publicou um 'story' no seu Instagram com o segundo momento da agressão e ainda escreveu: "Dois golos e irradiado do futebol. Acabo assim a carreira.". O jogador foi identificado pela GNR e irá comparecer em tribunal. Já o árbitro foi transportado ao hospital. [Vídeo: Instagram]