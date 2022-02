A carregar o vídeo ...

Cristiano, jovem avançado de 20 anos do Sport, do Brasil, apontou este sábado o primeiro golo como profissional frente ao Vera Cruz e, no final do jogo e já com o estádio vazio, atravessou o relvado de joelhos, tal como tinha prometido fazer quando apontasse o seu primeiro tento. (Vídeo: Globoesporte)