Jovem de 18 anos 'arrasa' concorrência nos 400 metros de forma impressionante

Christine Mboma. Decore bem este nome, porque é bem provável que seja nos próximos anos uma das dominadoras a nível mundial nos 400 metros. Apenas com 18 anos, a atleta da Namíbia deixou esta quarta-feira de boca aberta o universo do atletismo, ao 'arrasar' no Irena Szewinska Memorial, na Polónia, conseguindo uma impressionante marca de 48.54 segundos, a sétima melhor de sempre na distância. Um registo incrível, que é o novo recorde mundial de Sub-20 (o anterior era de 49.22, já da sua autoria) e que deixou toda a concorrência para trás, incluíndo a portuguesa Cátia Azevedo, que foi terceira, com 52.03.