Autor do primeiro golo na vitória do Crawley Town diante do Leeds , o jovem cipriota Nick Tsaroulla não escondeu a emoção pelo momento vivido. Antigo jogador do Tottenham, o jogador de 21 anos viveu um período de altos e baixos na sua carreira e na hora de abordar o tento esta tarde marcado não conseguiu conter as lágrimas.