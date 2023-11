Jovem pede a Mourinho para gravar vídeo... e treinador português surpreende

A carregar o vídeo ...

José Mourinho marcou presença esta terça-feira num evento em Roma e, no final, distribuiu autógrafos pelos presentes, na sua maioria jovens. Depois de vários autógrafos, o técnico da Roma foi surpreendido pelo pedido de um deles, que pediu para o português pegar no seu telemóvel e gravar um vídeo para mostrar aos seus amigos. Mourinho ouviu o pedido com atenção e fez a vontade ao rapaz. Mas, claro, com um pequeno 'twist': "Um abraço para todos os adeptos da Roma da classe 3D de Sinopoli. Mas não aos da Lazio!".