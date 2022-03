Jovem refugiado esperava há três anos para jogar em Portugal: a reação de Ali ao receber o cartão

A carregar o vídeo ...

Ali Hasan, um jovem refugiado sírio de 15 anos, chegou a Portugal há cerca de três anos e treina no Águias Negras Tabuadelo mas, devido a problemas burocráticos, só agora pôde ser inscrito para jogar. Os companheiros de equipa fizeram uma pequena cerimónia no campo e surpreenderam-no com a notícia... (Vídeo Águias Negras Tabuadelo)