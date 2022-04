Jovem uruguaio recebe ajuda de Darwin: «Perguntou-me o precisava de material de estudo»

A carregar o vídeo ...

Fernando da Rosa, um jovem estudante uruguaio que vive a 7 km da cidade de Artigas, de onde Darwin Núñez é natural, recebeu uma mensagem por WhatsApp do avançado do Benfica, que lhe ofereceu ajuda. Fernando vende, com a ajuda da irmã, os desenhos que faz para suportar os custos dos estudos (quer ser professor primário) e a sua história comoveu o país. Recebeu um passe para ir de autocarro diariamente até Artigas e Darwin disponibilizou-se para providenciar todo o material de desenho ou de estudo que necessite. (Vídeo Facebook/Artigas Notícias)