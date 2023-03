A carregar o vídeo ...

Tran Hong Kien teve um infortúnio num momento de celebração. O jogador do Viettel festejava um golo frente ao Ha Thinh, na liga vietnamita, no escalão de juvenis. Ao tentar recriar o festejo do ídolo Cristiano Ronaldo, começou a coxear e teve de ser retirado pela equipa médica.