Apesar de liderar a Premier League com mais 19 pontos que o Manchester City (2.º, com 51 pontos), Jürgen Klopp nega qualquer relaxamento por parte dos jogadores do Liverpool. "Aqui ninguém está relaxado, para ser honesto. Absolutamente ninguém...", assegurou o treinador dos reds. [Vídeo: Omnisport]