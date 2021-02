A carregar o vídeo ...

Jürgen Klopp desistiu da revalidação do título da Premier League. Em declarações no final da partida entre Leicester e Liverpool, que terminou com um triunfo dos foxes por 3-1, o técnico alemão mostrou-se totalmente devastado pelo resultado e confirmou que os reds estão de fora pela corrida. [Vídeo: Football Daily]