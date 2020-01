A carregar o vídeo ...

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, criticou esta quinta-feira o calendário apertado que as equipas da Premier League têm no final do ano. "Nenhum dos treinadores tem problemas [em jogar] no 'Boxind Day'. Mas jogar nos dias 26 e 28 é um crime", afirmou o técnico alemão dos reds. [Vídeo: Omnisport]