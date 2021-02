A carregar o vídeo ...

Alisson Becker, guarda-redes do Liverpool, foi a principal figura (pelos piores motivos) do encontro entre reds e o Manchester City, que terminou com uma goleada dos citizens por 4-1. No final da partida, Jürgen Klopp assumiu que o seu guarda-redes não esteve ao melhor nível na partida desta noite, tentando justificar os seus erros. [Vídeo: Football Daily]