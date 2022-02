Juanmi 'guiou' o Betis até às 'meias' da Taça do Rei: o resumo da goleada à Real Sociedad

O Betis goleou a Real Sociedad, por 4-0, em San Sebastián e apurou-se para as meias-finais da Taça do Rei. Rui Silva e Wiliam Carvalho atuaram durante os 90 minutos no conjunto sevilhano e o médio português assistiu mesmo Juanmi para o primeiro de dois golos que o avançado apontou. A equipa de Manuel Pellegrini segue assim para as 'meias' da competição, para as quais estão também apurados o Valencia, o Rayo Vallecano e o Athletic Bilbao. [Vídeo: One Football]