A carregar o vídeo ...

A mascote do Sporting garantiu que está "de volta" e agradeceu as mensagens num vídeo partilhado nas redes sociais, após ter sido agredida a 1 de abril, aquando da realização do encontro diante do Santa Clara. "Recuperado" ou "Obrigado pelas mensagens" foram outras tarjas que foram partilhadas pelo Jubas. [Imagens: Sporting]