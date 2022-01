A carregar o vídeo ...

O encontro de apuramento para o Mundial deste ano que na última madrugada colocou frente a frente oteve uma imagem insólita e raramente vista. Os juízes de linha brasileiros Fabrício Vilarinho e Rodrigo Figueiredo apresentaram-se no campo sem as bandeiras - segundo o jornal 'Olé' esqueceram-se delas no hotel - e acabaram por utilizar um colete refletor...