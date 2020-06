A carregar o vídeo ...

O Red Bull Leipzig venceu () na deslocação ao terreno do Hoffenheim, em jogo a contar para a 31.ª jornada da Bundesliga, num encontro em que o espanhol Dani Olmo, criativo do RB Leipzig, brilhou com dois golos. No final da partida, Julian Nagelsmann elogiou a exibição do seu pupilo. [Vídeo: Omnisport]