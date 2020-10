Júlio César: «Everton vai crescer muito técnica e taticamente com Jorge Jesus»

A carregar o vídeo ...

Júlio César contou no 'Caioba Game Show', um, que o Benfica "está muito bem" e abordou as atuações de Everton Cebolinha na Luz. "Os jogadores que têm a a oportunidade trabalhar com Jorge Jesus têm de aproveitar ao máximo. Ele vai crescer muito, não só tecnica, mas também tacticamente", explicou o antigo guarda-redes dos encarnados. (Vídeo Globo)