Júlio César: «Flamengo é 99,9% europeu em termos de gestão e jogo»

Júlio César diz que o Flamengo é o clube brasileiro que mais se aproxima das equipas europeias. Declarações do ex-jogador do Benfica - e que também passou pelo Mengão - no Qatar, onde está a assistir ao Mundial de Clubes. O Flamengo defronta o Liverpool este sábado na final da competição. [Vídeo: Hugo Pedro Queirós, enviado especial Record ao Qatar]