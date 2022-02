A carregar o vídeo ...

A Pepsi anuncia-o como o "reencontro que todos estávamos à espera", mas o vídeo partilhado nas redes sociais não está a ser consensual. Enquanto uns destacam precisamente o facto de duas lendas do futebol estarem juntas no mesmo anúncio, outros questionam o facto de a edição do vídeo parecer tão... normal.