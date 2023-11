Jurgen Klopp: «Dá para ver que Luis Díaz não tem dormido muito»

A carregar o vídeo ...

Jurgen Klopp abordou a situação de Luis Díaz, que continua a aguardar notícias da libertação do pai, raptado no último sábado na Colômbia. O treinador do Liverpool contou na conferência de imprensa de antevisão do jogo de domingo, com o Luton, que o avançado não tem dormido muito e que caberá ao jogador decidir se está em condições para voltar aos relvados. "Não vou forçar nada", explicou o técnico alemão. (Vídeo Sky Sports/Twitter)