O Liverpool regressa à Premier League no próximo domingo, fora de portas, diante do Everton, e Jurgen Klopp pede aos adeptos dos reds que não se desloquem ao estádio, que vejam os jogos em casa. "Nós vamos sentir o vosso apoio, vocês são a gasolina no nosso tanque", garantiu o técnico alemão. (Vídeo Twitter)