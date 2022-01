A carregar o vídeo ...

O Sporting está muito perto de reforçar a sua equipa de basquetebol com o extremo/poste norte-americano, Justin Tuoyo, de 27 anos e 2,08 metros, que chega dos iraelitas do Maccabi Hod Hasharon, com passagens por países como Argentina, Hungria, Itália, Polónia, Qatar e Suíça. Veja algumas imagens do jogador em ação. (Vídeo YouTube)