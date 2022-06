A carregar o vídeo ...

A Juve Leo publicou um vídeo nas redes sociais onde é possível ver novas imagens acerca da carga policial sobre os adeptos do clube de Alvalade, no final do dérbi de hóquei em patins com o Benfica, no Pavilhão João Rocha, no domingo. A claque leonina diz ter-se tratado de "Autoridade descontrolada e desgovernada". [Vídeo: Twitter]