Juventus anunciou renovação de Bremer com provocação a Rafael Leão

A Juventus anunciou na quarta-feira a renovação contratual do brasileiro Gleison Bremer até 2028, numa publicação na qual fez questão de deixar uma pequena provocação a Rafael Leão e Victor Osimhen. No vídeo em causa, a Vecchia Signora pede ao brasileiro para mostrar o que tem nos bolsos, com o defesa a tirar de lá as chaves de um carro (um Jeep, a marca que patrocina o clube), a carteira e ainda o telemóvel, onde curiosamente estava a ser reproduzido um clipe com o momento em que superou o português e depois o nigeriano. Subtil... mas eficiente!