Cristiano Ronaldo marcou no triunfo (3-0) da Juventus sobre o Dínamo Kiev e atingiu uma marca redonda na carreira: 750 golos. Este sábado, antes do encontro com o Torino , Andrea Agnelli, presidente da vecchia signora, entregou uma camisola ao internacional português alusiva à 'conquista' [Vídeo Twitter Juventus]