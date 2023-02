A carregar o vídeo ...

Ryonosuke Kabayama tem apenas 20 anos mas não é arriscado dizer que fez o golo de uma vida. O médio japonês marcou o golo do empate para o Sagan Tosu (1-1) diante do Gamba Osaka. E como? Fintou três adversários, deixando-os sem hipóteses de discutir o lance. Depois, 'fulminou' o guarda-redes com um remate indefensável.