Contratado ao Santos, Kaio Jorge já foi apresentado como jogador da Juventus e, após as primeiras fotos com a nova camisola, falou aos meios do clube de Turim, aos quais explicou as suas ambições. A conversa começou com o jovem avançado a arriscar-se (e bem!) no italiano, antes de passar em definitivo para o português do Brasil. (vídeo: One Football)