Kaká polémico sobre o carinho dos adeptos no Brasil: «O Ronaldo por lá é só mais um gordo a andar na rua...»

Kaká quis dar o exemplo de como os jogadores brasileiros não são bem tratados no país-natal, e nomeou o caso de Ronaldo Nazário, o Fenómeno. "Ele aqui [Qatar] é algo diferente. Quando ele vai ao Brasil, é só mais um homem gordo a andar por aí", disse no comentário à Bein Sports, gerando risos no painel de debate que conta com Gary Neville ou John Terry.