Kamaru Usman deixa Jorge Masvidal sem reação com um KO de outro mundo

Mais de 400 dias depois, os fãs do UFC nos Estados Unidos voltaram a assistir a um combate. Cerca de 15 mil pessoas estiveram no

VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville (Flórida), onde assistiram a alguns bons combates. Mas quem centrou atenções foi Kamaru Usman, no UFC 261, que se tornou no primeiro lutador de sempre a derrotar Jorge Masvidal por KO. O nigeriano manteve o título de pesos meios-médios com uma direita impressionante. (Vídeo Twitter)