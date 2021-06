Kamil Józwiak é um dos nomes a ter em atenção no Championship na próxima temporada. O avançado polaco, de 23 anos, esteve em grande plano na última época do Derby County, nível esse que lhe garantiu um lugar na convocatória de Paulo Sousa para o Euro'2020, seleção que acabou por não ultrapassar a fase de grupos do torneio. [Vídeo: One Football]