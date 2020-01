Karius regressou aos 'frangos' e só não 'bisou' porque o jogo estava interrompido

A carregar o vídeo ...

Depois dos erros na célebre final da Liga dos Campeões de 2018 entre Real Madrid e Liverpool a carreira de Loris Karius nunca mais foi a mesma e a ida para o Besiktas também não melhorou... O guarda-redes alemão continuou a somar 'frangos' ao serviço do emblema turco e este sábado voltou a comprometer num amigável da sua equipa, ao vacilar num lance aparentemente fácil que resultou em golo do adversário. Pouco depois Karius voltou a errar, com os pés, mas teve a sorte de o jogo já estar interrompido....