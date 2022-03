Katerina Fonseca: «O meu coração está destroçado»

A carregar o vídeo ...

Katerina Fonseca, cidadã ucraniana e mulher de Paulo Fonseca, também falou à chegada a Lisboa.



"Muito obrigado pela hospitalidade. O meu coração não está aqui. Está na Ucrânia com os meus amigos e a minha gente, com quem ficou lá sob as bombas. Não quero merecer a oportunidade de passar a mensagem. O que se passa é inaceitável, muito difícil de ver. Morrerem crianças e pessoas civis. O meu coração está destroçado. Esta guerra tem de parar imediatamente. É uma crueldade. Estudei em Kharkiv e estão a sofrer ataques. Só peço a alguém que me possa ouvir para ajudar".