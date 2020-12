Kawhi Leonard ficou 'KO' no lance mais arrepiante da nova época da NBA até ao momento

A carregar o vídeo ...

Kawhi Leonard, estrela dos Los Angeles Clippers, protagonizou esta madrugada aquele que é considerado, até agora, o lance mais arrepiante da nova temporada da NBA no triunfo (108-121) em casa dos Denver Nuggets. Quando tentava um ressalto, o Leonard levou uma cotovelada de Serge Ibaka, seu companheiro de equipa, e caiu desamparado com a boca ensaguentada e totalmente 'KO'. Apesar do susto e após vários minutos a ser assistido, o jogador saiu pelo próprio pé. [Vídeo: Twitter]