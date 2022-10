A carregar o vídeo ...

Kazu Miura balançou as redes aos 55 anos e 246 dias. O japonês estabeleceu um novo recorde do futebolista mais velho a marcar um golo, faturando pelo Suzuka Point Getters, na vitória (3-1) frente ao Tiamo Nakata. O festejo foi à moda do Brasil, onde começou a carreira: com um samba.