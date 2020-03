Kendrick Perkins ganhou 35 quilos em dois anos: «Médico disse-me que estou a um passo de ser diabético»

A carregar o vídeo ...

Depois de 15 anos a atuar no principal campeonato de basquetebol do Mundo, Kendrick Perkins decidiu pendurar as sapatilhas em 2018. Ora, o arranque da reforma não correu lá muito bem ao gigante norte-americano, de 2,08 metros, que em pouco mais de dois anos ganhou mais de 35 quilos. E com o número da balança a subir, o campeão de NBA de 2008 (pelos Boston Celtics) entendeu que era hora de dizer chega. "Fui ao médico no outro dia e ele disse que estou a um passo de ser diabéticos e que tenho de perder peso e mudar a minha dieta. O dia 1 foi hoje, porque a minha família precisa de mim", escreveu o antigo jogador na rede social Twitter, numa publicação na qual anexou um vídeo seu a treinar.