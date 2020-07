A carregar o vídeo ...

Kevin-Prince Boateng habituou os amantes do desporto-rei a grandes golos e continua a surpreender. Desta vez, o avançado ganês que atua no Besiktas balançou as redes durante um treino com este pontapé incrível e o guarda-redes só foi capaz de seguir a bola... com os olhos. [Vídeo: Twitter]