O guarda-redes alemão Kevin Trapp entregou, esta quarta-feira, comida para ajudar algumas famílias carenciadas face à pandemia de Covid-19. Através de um vídeo publicado nas plataformas digitais do Eintracht Frankfurt, é possível ver o guardião, de 29 anos, a entregar, pessoalmente - com as devidas precauções -, cestas com bens de primeira necessidade. [Vídeo: Omnisport]