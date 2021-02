Kickboxer tentou acertar joelhada em rival e acabou a saltar por cima das cordas

A carregar o vídeo ...

O kickboxer Murthel Groenhart, do Suriname, protagonizou este fim de semana um momento caricato no combate com o franco-camaronês Cedric Doumbe, realizado no sábado em Roterdão. Tudo sucedeu no segundo assalto, quando na tentativa de acertar uma joelhada no opositor, Groenhart acabou por falhar o adversário, passar por cima das cordas e cair de costas fora do ringue. Ainda se conseguiu levantar e prosseguir na luta, mas pouco depois acabou por ser derrotado por KO.